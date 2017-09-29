Беспошлинный порог для интернет-посылок предложили снизить в 50 раз

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Норма беспошлинного ввоза товаров для личных целей должна снизиться с одной тысячи евро до 20 евро с 1 июля 2018 года, следует из проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы. По расчетам правительства, это может принести до 30 миллиардов рублей дополнительных доходов уже в 2018 году.

В проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы содержится предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые службы, узнала газета "Коммерсант".

С 1 июля 2018 года будет введен лимит в 20 евро, говорится в пояснительной записке к документу. В настоящее время, напоминает "Ъ", пошлиной не облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах до одной тысячи евро.

Как прогнозируют власти, бюджет в 2018 году благодаря снижению порога может получить до 30 миллиардов рублей дополнительных доходов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, больше всего зарубежных товаров россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза - 4%, США - 2%.

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