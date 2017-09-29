Женская сборная России по волейболу уступила Турции в 1/4 ЧЕ

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Российские волейболистки уступили команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0. Таким образом, сборная России сняла с себя полномочия действующего чемпиона Европы.

Женская сборная России по волейболу уступила команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает Championat.com.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (27:25, 25:18, 25:20) в пользу турецких спортсменок. Таким образом, наша команда сняла с себя полномочия действующего чемпиона Европы.

В полуфинале сборная Турции 30 сентября сыграет с командой Сербии. Во второй игре за выход в финал встретятся команды Нидерландов и Азербайджана.

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