Двоим жителям Крыма грозит 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

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В Симферополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержаны двое россиян. Это военнослужащий, а также его знакомая. Они собирали и передавали секретные сведения о деятельности Черноморского флота украинским спецслужбам. Максимальное наказание за государственную измену — 20 лет тюрьмы.

Подозреваемые в шпионаже жили в обычной панельной многоэтажке в самом центре Симферополя. Задержали их прямо в квартире. Сотрудники ФСБ выводят в наручниках сначала Дмитрия Долгополова, после Анну Сухоносову. Действующего российского военного и его спутницу подозревают в государственной измене, передает "ТВ Центр".

По информации спецслужб, мужчина и женщина работали на украинскую разведку. Как сказано в официальном сообщении ФСБ, они передавали информацию о деятельности Черноморского флота. Дмитрий Долгополов служил в одной из воинских частей. Какая роль отводилась его спутнице - пока неизвестно.

В другом российском регионе спецслужбы накрывают одну из восьми подпольных оружейных мастерских. В арсенале современные автоматы и винтовки времен Великой Отечественной. Как и в случае с задержанием в Крыму, все следы, по информации спецслужб, ведут на Украину.

"В 21 регионе страны проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.

В результате, из незаконного оборота изъято 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, речь идёт о самом масштабном за последнее время канале поставок боеприпасов и оружия на территорию нашей страны. Для кого предназначался этот арсенал - сейчас выясняют следователи. Однако уже сейчас в ФСБ уверенно заявляют: украинские спецслужбы пытаются всеми силами дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Полтора месяца назад сотрудники ФСБ отчитались о пойманном с оружием диверсанте из Украины. Спецслужбы тогда распространили видео, как уроженца Харькова и участника боев в Донбассе задерживают недалеко от Судака. Геннадий Лемешко рассказал, что по заданию некоего куратора он должен был обесточить курортный посёлок, поджечь лес и заминировать паром.

Еще год назад спецслужбы прямо на границе задержали сразу семерых диверсантов. Целью тогда были Керченская переправа, нефтебаза и химический завод. Через несколько месяцев уже в Севастополе поймали еще троих. На допросе они также подтвердили, что выполняли задание СБУ. Спустя несколько дней был арестован бывший офицер флота. Его также обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Задержанный в пятницу Дмитрий Долгополов - пока единственный из всех кто являлся кадровым российским военным. Какие точно данные он предоставлял Украине и как это делал - неизвестно. По статье "Государственная измена" ему и его спутнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.