Срочник расстрелял сослуживцев: трое погибли, двое ранены

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В результате стрельбы на полигоне в Амурской области три человека погибли, еще двое получили ранения. Огонь по сослуживцам открыл 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, призванный из Дагестана и зачисленный в часть всего девять дней назад. После стрельбы солдат скрылся, ведутся его поиски.

В Амурской области разыскивают сбежавшего солдата, который во время учений на полигоне под Белогорском открыл огонь из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и два солдата, еще двое ранены, передает "ТВ Центр".

Стрелявший - ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный из Дагестана и зачисленный в часть всего 9 дней назад водителем-электриком радиостанции. При себе у солдата автомат и четыре магазина патронов.

По поручению министра обороны Сергея Шойгу на место происшествия направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

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