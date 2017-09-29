Уникальный макет Москвы открыт для посетителей ВДНХ

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В Москве показали новый архитектурный макет исторического центра города. Точную копию в масштабе 1:400 разместили в новом павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ. Площадь макета почти 370 квадратных метров, на нем представлены все 20 тысяч домов в пределах Садового кольца, в том числе и Театр на Таганке, который открылся после капитального ремонта. В обновленном здании появился мемориальный музей Юрия Любимова.

На Таганке вновь звучат голоса Владимира Высоцкого и Юрия Любимова. В столетие со дня рождения легендарного режиссера драматический театр переживает второе рождение. Первым увидеть театральное закулисье пригласили мэра Москвы, передает "ТВ Центр".

"У театра на Таганке есть такой опыт - молодые люди создали славу российскому театру, советскому театру, мировому театру, поэтому эта сцена будет счастливой и для вас", - сказал Сергей Собянин.

За два года, пока шла реставрация, изменилось почти все. Но кабинет Юрия Любимова, на стенах которого застыла история Таганки, оставили нетронутым. От пола до потолка она исписана автографами известных персон. Свой след здесь оставил и Фидель Кастро, и Андрей Тарковский, и Евгений Евтушенко. Есть даже подпись Владимира Путина. Увидеть экспозицию теперь сможет любой желающий - в фойе появился интерактивный музей.

Тем временем на ВДНХ открылся макет Москвы. Представлена лишь его часть - центр города. Но если собрать макет целиком, он едва ли поместится на Красной площади.

Главная его особенность - предельная степень детализации. Здесь каждый портик и барельеф на своем месте. Москва-река будто подернута рябью. И даже кремлевские куранты каждый полдень отбивают время. Масштаб макета – 1:400. Художники воспроизводят архитектурные копии объектов вручную. Ни один 3D-принтер, объясняют специалисты, не способен с такой точностью повторить фактуру и цвет. На создание типового дома может уйти день. А вот на строительство сталинской высотки придется потратить не меньше месяца.

Еще более масштабная стройка развернулась по соседству. После 20 лет запустения павильон "Земледелие" смахнул полувековую пыль и готовится открыть двери для посетителей. В каждой скульптурной группе пришлось заменить каркас, устранить трещины, воспроизвести недостающие элементы. Здесь работы движутся к концу. Остается загрунтовать, покрасить, и входная арка готова. Одна из самых кропотливых работ - укладка мозаики. Самое сложное — сделать так, чтобы сохранившаяся плитка не отличалась от новой. Сквозь леса уже проглядывают обновленные пилястры и каменные кружева стен. Закончить работы обещают к концу года.

"Научная реставрация 37 исторических павильонов. Такого объема реставрационных работ Москва еще не знала. В конце 18-го года парк будет выглядеть, ВДНХ будет выглядеть уже по-другому. Он будет обновленный, реально обновленный, отреставрированный, наполненный новой жизнью", - сказал Сергей Собянин.

Причем некоторые павильоны ВДНХ реставрируют сами арендаторы. Тем более что торговля, как и весь малый и средний бизнес Москвы, пошли в гору. Об этом говорили на предпринимательском форуме "Трансформация".

"На каждый рубль, который вкладывает город в развитие инфраструктуры, бизнес вкладывает три рубля в инвестиции. В этом году объем инвестиций уже достигнет астрономической суммы в два триллиона рублей", - сказал мэр.

За последние годы в Москве организована с нуля работа десятков технопарков и высокотехнологичных промышленных комплексов. В качестве поддержки со стороны правительства Москвы - налоговые и организационные льготы. В ближайшие годы город планирует создать новые направления поддержки бизнеса.

Анна Пешехонова, Александр Терентьев, Андрей Булычев и Станислав Ильин. "ТВ Центр".