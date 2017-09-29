Ален Делон госпитализирован в Париже

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Актер Ален Делон госпитализирован и перенес операцию в больнице Парижа. По словам его дочери Анушки, это было плановое хирургическое вмешательство в области бедренной артерии. При этом некоторые СМИ связали госпитализацию актера с недавней смертью его бывшей жены Мирей Дарк.

Французский актер Ален Делон госпитализирован и перенес операцию в области бедренной артерии в больнице Парижа. Об этоv сообщает газета Le Parisien со ссылкой на его дочь Анушку.



По ее словам, это была плановая операция. В последние несколько лет Делон страдал из-за проблем циркуляции крови в ноге. При этом некоторые СМИ связали госпитализацию актера с недавней смертью его бывшей жены Мирей Дарк.

Ранее в мае Делон объявил о завершении актерской карьеры. По словам актера, осенью он снимется в своем последнем фильме. Делон не появлялся на киноэкране с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где он сыграл Цезаря.

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