Расстрелявший в Амурской области сослуживцев срочник убит при задержании

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В Амурской области был убит военнослужащий, расстрелявший сослуживцев. Его обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение. Во время задержания срочник открыл стрельбу, и против него применили оружие.

Военнослужащий, расстрелявший на полигоне в Амурской области своих сослуживцев, убит при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области", - приводит текст сообщения РИА Новости.

ЧП произошло в пятницу на полигоне во время ночных стрельб. Погибли три человека, двое ранены.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.