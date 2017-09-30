Сирийские войска отбили атаку боевиков на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира
Теги: В мире сирия боевики нападение трасса
Правительственные войска Сирии отбили атаку боевиков на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира. Дорога является главным путем снабжения осажденного города. В ходе ожесточенных боев террористы были вынуждены отступить, часть из них бежала в пустыню. В настоящее время сирийские войска преследуют противника.
Правительственные войска Сирии отбили мощную атаку боевиков запрещенного в России "Исламского государства" на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в штабе операций города.
"Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили", - сказал он.
Трасса является главным путем снабжения осажденного Дейр-эз-Зора. После ожесточенных боев часть боевиков бежала в пустыню. Сирийские войска преследуют противника.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
30 сентября 2017
В Алеппо возобновил работу самый большой в мире крытый рынок
-
29 сентября 2017
Замглавы МИД признал несостоятельной стратегию США по борьбе с ИГ
-
29 сентября 2017
Путин: в Сирии созданы условия для прекращения войны
-
28 сентября 2017
Минобороны опровергло сообщения о захвате двух российских военных в Сирии