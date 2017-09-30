Сирийские войска отбили атаку боевиков на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира

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Правительственные войска Сирии отбили атаку боевиков на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира. Дорога является главным путем снабжения осажденного города. В ходе ожесточенных боев террористы были вынуждены отступить, часть из них бежала в пустыню. В настоящее время сирийские войска преследуют противника.

Правительственные войска Сирии отбили мощную атаку боевиков запрещенного в России "Исламского государства" на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в штабе операций города.

"Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили", - сказал он.

Трасса является главным путем снабжения осажденного Дейр-эз-Зора. После ожесточенных боев часть боевиков бежала в пустыню. Сирийские войска преследуют противника.