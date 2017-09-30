Соколов назвал спокойной ситуацию в местах, где находятся пассажиры "ВИМ-Авиа"

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Министр транспорта России Максим Соколов назвал спокойной ситуацию в аэропортах, а также на курортах и в городах, где находятся пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа". По его словам, в течение пятницы различные авиакомпании перевезли более 4 тысяч пассажиров.

В течение пятницы перевезено более 4 тысяч пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

"Всего на вчерашний день компаниями перевезено около 4,16 тысячи пассажиров", - сказал он.

Соколов отметил, что это число превышает запланированное. По состоянию на утро субботы за границей находятся 28,5 тысячи пассажиров, из которых 8 тысяч находятся в Турции.

"Всего за истекшие трое суток уже было перевезено более 8,5 тысяч пассажиров, в целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией "ВИМ-Авиа", спокойная", - заявил министр.

В авиакомпании в понедельник официально признались, что не имеют финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

В четверг по делу о мошенничестве были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа". Накануне им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.