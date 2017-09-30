Источник: губернатор Омской области уйдет в отставку

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Источник в администрации президента России сообщил, что серия досрочных отставок глав регионов завершится к 10 октября. По его словам, всего будет произведено от восьми до 11 замен губернаторов, с учетом уже произведенных. Источник также рассказал, что уже принято решение об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.

Губернатор Омской области Виктор Назаров уйдет в отставку. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации президента.

По его словам, всего будет произведено от восьми до 11 замен глав регионов с учетом уже состоявшихся. Источник также отметил, что все замены будут завершены к 10 октября.

Накануне Владимир Путин сменил губернатора Красноярского края. Он освободил от должности Виктора Толоконского. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен спикер краевого заксобрания Александр Усс. Ранее глава государства принял отставки губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, главы Нижегородской области Валерия Шанцева, а также губернатора Самарской области Николая Меркушкина