Керченская переправа возобновила работу после шторма

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Одна из главных транспортных артерий Крыма – Керченская переправа – возобновила работу. Из-за шторма паромное сообщение было полностью парализовано на протяжении четырёх дней. За это время у переправы скопились более трёх тысяч автомобилей.

До материка через переправу всего несколько километров, но вот уже четвертые сутки паромы не выходят из порта, рассказал "ТВ Центр". Ветер и шторм были такой силы, что суда могло просто перевернуть в Керченском проливе. Впервые за много лет полуостров оказался отрезанным от материка на такое длительное время.

Свой семидесятилетний юбилей Игорь Виноградов отпраздновал в автомобильной очереди. Три тысячи машин по обе стороны пролива ждали хорошей погоды. Отмечать день рождения пришлось прямо на стоянке. Так много поздравлений от незнакомых людей он слышал впервые.

"Надолго запомню юбилей", - сказал Игорь Виноградов.

Паромная переправа через Керченский пролив считается главной транспортной артерией. Людей о сильном шторме предупреждали заранее. Однако за четыре дня в портах скопились тысячи пассажиров, легковых и грузовых автомобилей. Кто-то вовремя не услышал прогноз погоды, кто-то надеялся на хорошую погоду.

Цены на продукты здесь как в аэропорту. Поэтому горячий чай и бесплатная каша из армейской кухни – весьма кстати. Керченские спасатели решили согреть и накормить застрявших пассажиров.

Все залы ожидания переполнены. Здесь люди смотрят телевизор, заряжают телефоны и просто спят. Пережидают непогоду и в плацкартных вагонах. Их специально подогнали к переправе.

90 часов вынужденной морской блокады и переправа снова заработала. На линии сейчас работают шесть паромов. На то, чтобы разгрузить порты и переправить автомобили с людьми уйдет не меньше суток.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь