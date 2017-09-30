Ассанж заявил о начавшейся в Каталонии первой в мире интернет-войне

Теги: Политика испания референдум каталония ассанж

До референдума о независимости Каталонии осталось меньше суток. Накануне вечером на улицы Барселоны вышли сотни тысяч сторонников отделения от Испании. Власти, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы не допустить народного голосования.

Митинг за отделение Каталонии от Испании проходит на площади Испании, но это никого не смущает, отметил "ТВ Центр".

"Чтобы наша победа была уверенной, в воскресенье давайте выйдем из дома и отправимся на референдум! Мы можем изменить историю! Начнется прогресс. Прогресс социальный, экономический, культурный и национальный", - заявил президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Сторонников прогресса все больше. По крайней мере, так заявляют организаторы митингов. Вчерашний, по их данным, собрал рекордные сто тысяч неравнодушных. Правда полиция заявила лишь о 30 тысячах. Проблемы Мадрид обещает Барселоне по полной программе. В Каталонию стягиваются дополнительные силы полиции. Испанские власти не хотят и слышать о народном волеизъявлении, потому у стражей порядка единственная задача – блокировать избирательные участки. Кто окажется на них первым, тот и победит, решили каталонцы и заняли оборону стратегических объектов, не дожидаясь приезда полицейских. Так студенты одного из колледжей в пятницу решили не покидать альма-матер и провести выходные в спортзале. Правда, вместо спортинвентаря на полу спальные мешки, на стенах – плакаты не спортивного содержания.

Бюллетени печатаются в подпольных типографиях, на каких-то тайных складах ждут своего часа урны для голосования – решимости каталонцам показать зубы Мадриду не занимать. Однако шум в Барселоне не разошелся по всей Европе, где воздерживаются от комментариев, называя происходящее внутренними делами Испании. Интересно высказался лишь опальный Джулиан Ассанж.

"Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, где народ и правительство используют интернет для организации референдума о независимости автономии, а испанские спецслужбы атакуют их, замораживая телекоммуникации и осуществляя цензуру" - написал он в Twitter.

Песни до рассвета сменились утренней тишиной. Идеологи плебисцита чтут избирательные традиции и рекомендуют каталонцам провести субботу в глубоких раздумьях о судьбах Каталонии. Получится ли сделать это на свежую голову? Ведь шампанское в честь победы в Барселоне уже открыто.

Илья Титов, "ТВ Центр"