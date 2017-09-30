В Алеппо возобновил работу самый большой в мире крытый рынок

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На северо-западе Сирии, в освобождённом Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый рынок.

Рынок Аль-Мадина находится в центре старого города Алеппо рядом с цитаделью, рассказал "ТВ Центр". Здесь разворачивались самые ожесточенные бои между правительственным силами и террористическими группировками. Эти руины – все, что от него осталось. Слева, на месте гигантской воронки, располагались торговые ряды.

Линия фронта проходила как раз между зданием рынка и цитаделью – она всего в 100 метрах, и ее занимали правительственные войска. Террористы несколько лет пытались взять ее, но безуспешно. Начали рыть даже тоннель. Судя по всему, глубиной он около семи метров и выходить он должен был в центре крепости. Но план боевикам так и не удалось осуществить. Их удалось выбить из этого района раньше, чем они закончили строительство тоннеля. Уходя, террористы подожгли исторические постройки. Несмотря на состояние рынка, сюда начали возвращаться продавцы и ремесленники.

Подносы и кувшины ручной работы, сирийские платки, украшения и конечно знаменитое алеппское мыло. Рецепту – не одна сотня лет.

Восстановить удалось лишь 5 процентов рынка. Рабочие ремонтируют разрушение стены. Некоторые здания нужно сносить и строить заново. План работ расписан на ближайшие 10 лет.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия