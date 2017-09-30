В Польше одобрен закон о депортации украинских нелегалов

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Польский сейм одобрил закон о депортации украинских нелегалов. Как сообщили местные СМИ, только в прошлом году Варшава выслала из страны почти 17 тысяч украинцев, которые незаконно пересекли государственную границу. В то же время Киев думает, как больше досадить России. Пётр Порошенко распорядился подать в суд на нашу страну из-за строительства Крымского моста, а генпрокурор Юрий Луценко увидел во взрывах боеприпасов под Винницей руку Москвы.

Российская угроза – вновь главная тема украинских спикеров, отмечает "ТВ Центр". Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Москву в диверсиях на военных складах. Во вторник в Винницкой области сдетонировали боеприпасы систем залпового огня, а в марте этого года похожий случай был в Харьковской области. Генпрокурор даже саму диверсию описал. Получилось на грани фантастики.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий России. Мы видим определенные признаки диверсии. По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотника, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва", - заявил Луценко.

С сенсацией генпрокурор явно поторопился. Военные эксперты уже обвинили Луценко в некомпетентности. Подорвать хорошо укрепленный склад боеприпасов небольшой бомбой, которую может поднять беспилотник, невозможно. Это подтвердило и следствие.

"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет. Данных про беспилотники не установлено", - рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Но чего не скажешь, чтобы получить поддержку от Запада. Если не финансовую, то хотя бы материально-техническую. Российская угроза – веский аргумент для США, чтобы выделить Киеву долгожданное летальное вооружение. По данным генштаба Украины, перечень и типы вооружения уже согласованы. Осталось только дождаться политического решения. А чтоб сомнений совсем не осталось, в военном ведомстве подлили масла в огонь и обвинили Россию в размещении войск в Белоруссии после учений "Запад".

"У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено об участии 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами. Россия продемонстрировала – это была прежде всего демонстрация – возвращение авиационных соединений. Они взлетели с аэродромов и вылетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что 300-400 километров для авиации – это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", - говорится в материале агентства Reuters "Россия оставила войска в Беларуси после учений: Украина".

Впрочем, Запад куда больше волнует сейчас вопрос украинской евроинтеграции. Похоже, безвизовый режим Киев понял не совсем верно. Многие спешат в Европу именно на заработки, хотя это незаконно. Польский сейм уже одобрил закон о депортации нелегалов. Только в прошлом году из страны выслали почти 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч – украинцы. Против мигрантов и владельцы магазинов – в городе Барлинек на северо-западе Польши в одном из супермаркетов появилось объявление, что все без исключения граждане Украины подлежат досмотру. Такую процедуру ввели после нескольких попыток кражи. Позже владелец признал, что формулировка оказалась неудачной, но от сути претензии к украинцам не отказался.

Никита Васильев, "ТВ Центр"