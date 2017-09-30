В Москве проходит благотворительный забег детского фонда "Галчонок"

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Спортивные выходные со смыслом. В самом центре Москвы в субботу проходит благотворительный забег.

Принять участие могут все желающие, даже без особой подготовки, рассказал "ТВ Центр". Дистанции три и пять километров проходят по живописным столичным улицам. А вот самые маленькие спортсмены могут посоревноваться в небольшом забеге вокруг Патриарших прудов. Для участия необходимо зарегистрироваться и сделать пожертвование. Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечных благотворительного детского фонда "Галчонок".