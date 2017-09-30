В Минобороны опровергли заявления о невыводе войск из Белоруссии после учений

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В Министерстве обороны России опровергли заявления Генштаба Украины о том, что российские войска не были выведены из Белоруссии после учений "Запад-2017". По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.

Россия вывела из Белоруссии все войска после учений "Запад-2017". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Что касается подразделения российских войск, принимавшие участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017", все вернулись в пункты постоянной дислокации", - сказал он.

Ранее начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил агентству Reuters, что Россия якобы оставила в Белоруссии войска после проведения учений, несмотря на обещание не делать этого.