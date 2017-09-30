Ростуризм ожидает в субботу перевозки более 4 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа"

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Ростуризм ожидает, что в субботу будет вывезено более 4 тысяч пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". По словам главы агентства Олега Сафонова, в числе задействованных в перевозке россиян компаний присутствуют "Грузинские авиалинии".

В субботу ожидается перевозка более 4 тысяч пассажиров компании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.

"Сегодня планируется вывезти более 4 тысяч человек. Дело в том, что задействованы не только возможности "ВИМ-Авиа", перевозку осуществляют и иностранные авиакомпании - Atlasglobal, "Грузинские авиалинии", EllinAir из Греции и другие", - сказал он.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что в течение пятницы было перевезено около 4,16 тысячи пассажиров компании. Всего по состоянию на утро субботы за рубежом остается около 28,5 тысячи пассажиров.