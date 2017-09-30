Испания арендовала круизные лайнеры для нарядов полиции в Каталонии

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Испанские правоохранители изъяли в Каталонии очередную партию бюллетеней для голосования на референдуме о независимости. На этот раз – 2,5 миллиона экземпляров. В Мадриде вновь призвали власти автономии одуматься и не проводить голосование, однако ни администрация, ни жители региона к этим словам прислушиваться не собираются. Тысячи студентов и школьников вышли на улицы с призывами защитить демократию и противостоять диктатуре.

Тысячи студентов со всей Каталонии в четверг утром прошли по одной из центральных улиц Барселоны, сообщил "ТВ Центр". Этот марш – как громкий ответ Мадриду. 1 октября, несмотря на все запреты, Каталония все равно проголосует.

Не пошли на работу и каталонские пожарные. Марш-бросок под бурные аплодисменты толпы, и вот – в полной амуниции они встали во главе колонны. Свою позицию они ясно продемонстрировали еще утром. Взобравшись на крышу каталонского Исторического музея, растянули огромное полотно "Мы любим демократию". А потому первого числа предложили Женералитету лично встать на ее защиту, расставив кордоны у избирательных участков. Согласилось ли правительство – неизвестно. Все детали подготовки пока держат в секрете.

"Нет, нет, давайте в другой раз. Простите. Грасиас. Спасибо", - отказался отвечать на вопросы журналистов замглавы правительства Каталонии Ориольд Хункерас.

Это русское "спасибо" от заместителя главы автономии испанские власти вполне могли бы истолковать по-своему. Накануне респектабельная газета El Pais вполне серьезно сообщила о связях каталонских властей с русскими хакерами. Это они якобы помогают создавать посвященные референдуму интернет-ресурсы. Доказательств, как обычно, никаких. Но за три дня до референдума Мадрид отчаянно ищет виноватых и виновных. Уголовные дела пообещали завести на всех причастных, а потому от плебисцита отказались уже несколько каталонских городов.

"То, что пытается сделать наше правительство, выходит за рамки, которые определяет наша конституция. Мои обязательства как мэра – соблюдать закон", - заявил мэр города Матаро Давид Боте.

В крупнейших городах региона голосования пока не отменяют, но состоится ли оно – непонятно. Вокруг муниципального склада, где хранят все для проведения выборов, появились кордоны полиции. Объявлена “охота” на бюллетени. 10 миллионов экземпляров изъяли еще на прошлой неделе, но, судя всему, уже отпечатаны новые, и на адреса избирательных участков. Генеральная прокуратура поручила к субботе опечатать все школы, а в воскресенье выставить у входа дополнительные патрули.

"Мы убеждены в том, что народ Каталонии мирно и спокойно сможет проголосовать 1 октября, выстраиваясь в очереди у школ с бюллетенями в руках. Это наше оружие – бюллетень в руке, готовый быть брошенным в урну", - отметил президент организации Òmnium Cultural Жорди Кушарт.

Впрочем, даже если Каталония скажет "си" независимости, совсем не факт, что за ним туже последует "адьос" в адрес Испании. Власти автономии заявили, что плана немедленного отделения у них нет. Хотя соответствующий закон и принят местным парламентом. И вообще, Барселона готова к переговорам с Мадридом. На что готов Мадрид будет ясно уже в воскресенье. В регион стянуты около пяти тысяч полицейских со всей Испании. Пока, впрочем, большинство из них коротает время на круизных лайнерах, которые испанские власти арендовали для размещения стражей порядка, чем вызвали небывалую шумиху в социальных сетях. Сначала пользователи смеялись над внешним оформлением одного из кораблей, лайнер украшают огромные изображения мультипликационных героев. А потом, когда картинки завесили полотнами, стали требовать свободы для анимационных персонажей. Теперь настрадавшийся цыпленок стал новым неофициальным символом протеста. Право на выражение собственного мнения, подчеркнули сторонники независимой Каталонии, должно быть у всех.

Екатерина Выскребенцева, Софья Сухотеплая и Евгений Полойко, "ТВ Центр", Испания, Каталония