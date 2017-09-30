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В Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет. Сообщается, что на его борту находились по меньшей мере 10 человек. Выжить не удалось никому.

В Конго разбился военно-транспортный самолет. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в самолете находились не менее 10 человек. Все они погибли. Как сообщило агентство Reuters, катастрофа произошла в столице страны Киншасе.

"Произошло крушение транспортного самолета. Это был военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Экипаж не выжил в катастрофе", - сообщил глава аэропорта Киншасы Джордж Табора.