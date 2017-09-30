Натовский флаг вам в руки: в Минобороны ответили главе Генштаба Украины

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Генштаб Украины показал всю глубину собственной деградации и профнепригодности его руководителя. Об этом заявил официальный представитель нашего Минобороны Игорь Конашенков в ответ на обвинения в якобы "спрятанных" российских войсках в Белоруссии. Конашенков подчеркнул: после учений "Запад-2017" все наши военные вернулись на родину.

В Минобороны России считают не соответствующие действительности заявления главы Генштаба Украины Виктора Муженко поводом для увольнения. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.

"Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск ­– повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба. Если это и есть результат проводимого под руководством США и североатлантического альянса перехода украинских вооружённых сил на "стандарты НАТО", то, как говорится, и натовский флаг вам в руки", - заявил он.