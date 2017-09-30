Тиллерсон назначен куратором по антироссийским санкциям

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Президент США Дональд Трамп назначил нового куратора по вопросам американских санкций против России, Ирана и КНДР. Отныне эти полномочия получает госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Речь идёт о законодательном закреплении санкций, принятых против нашей страны предыдущей администрацией, пояснил "ТВ Центр". Под ответственность Тиллерсона перешло и исполнение санкций против Москвы, введённых после обвинения в якобы хакерских атаках на американские политические организации. Госсекретарь также будет принимать решения о выдаче виз тем лицам, которые наносят ущерб кибербезопасности.