ЦРУ набирает сотрудников со знанием русского языка

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Центральное разведывательное управление США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Информацию о вакансии разместили на официальной странице ведомства в соцсетях.

"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

Все, кто откликнется, должны быть американскими гражданами с высшим образованием, отмечает "ТВ Центр". К посту прилагается картинка с текстом на русском. Авторы утверждают, что в качестве лингвиста ЦРУ можно "раскрыть правду". Но, какую именно – не уточняется. Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Один из них написал, что "у президента Трампа уже есть работа". Другие стали выкладывать различные скороговорки, тем самым, доказывая уровень владения русским языком.

Эксперты считают, что внезапный набор сотрудников ЦРУ может быть связан с учениями США, которые пройдут в Германии 26 апреля. Для участия в манёврах требуются русскоговорящие статисты.