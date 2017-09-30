Полиция Германии задержала продуктового террориста

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Полиция Германии задержала шантажиста, который угрожал добавить яд в упаковки с детским питанием сразу в нескольких крупных торговых сетях. Мужчина направлял в магазины письма с требованием выплатить ему 10 миллионов евро.

Продуктового террориста вычислили с помощью записи с камеры наблюдения, рассказал "ТВ Центр". Изображение оказалось достаточно четким, чтобы опознать преступника. 55-летний немец респектабельной внешности несколько дней держал в страхе всю Германию. Письма с угрозами получили сразу восемь крупных торговых сетей, продающих продукты питания и косметику. В них шантажист требовал десять миллионов евро, угрожая в противном случае ужасными последствиями.

"Шантажист рассылал угрозы по электронной почте в адрес потребительских организаций, торговых сетей и полиции. Он угрожал отравить продукты питания по всей стране, если ему не выплатят сумму в миллионы евро. Он также заявил, что собирается нанести удар по национальной и международной сети немецких продовольственных компаний", - пояснил старший прокурор Александр Богер.

О том, что это не очередной розыгрыш, стало известно сразу. Все детское питание немедленно убрали с полок и отправили на экспертизу. В пяти баночках разных производителей полиция действительно обнаружила яд.

"Преступник оставил пять отравленных баночек с детским питанием перед закрытием супермаркета в Фридрихсхефене. И сообщил об этом полиции. Мы смогли сразу изъять эти продукты", - отметил Богер.

Этиленгликоль. Злодей подмешал в детское пюре опасное химическое вещество без цвета и запаха чуть сладковатое на вкус. Его используют при производстве бытовой химии. Действует этиленгликоль в первую очередь на почки и головной мозг. Для детского организма – очень опасен.

Расследование продвигается быстрыми темпами. В полиции уже создали специальную комиссию по расследованию. В нее вошли больше 200 экспертов. 55-летнему немцу уже в субботу предъявят обвинение.

Юлия Степина, "ТВ Центр"