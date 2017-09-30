Исполнитель главной роли в фильме "Такси" приехал в Крым

Теги: В мире актер франция такси крым

В Крым приехал французский актёр, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери. В аэропорту его встречали журналисты и многочисленные поклонники.

Сами Насери примет участие в "Форуме мира", который пройдёт в Ялте, сообщил "ТВ Центр". Вместе с актёром в республику прилетел его друг, знаменитый певец Мурад Бурави. Звёзды охотно фотографировались со всеми желающими, раздавали автографы и заявили, что не боятся санкций. Особый приём устроили для Насери симферопольские таксисты. Они громко сигналили, а потом попросили его расписаться на капоте одной из машин.