В Москве открылась Ярмарка финансовых и биржевых услуг

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Как грамотно распоряжаться бюджетом и делать инвестиции можно узнать в эти выходные в столице на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FINFAIR.

Мероприятие проводит Московская биржа в год 25-летия, отметил "ТВ Центр". Своими знаниями со всеми желающими поделятся известные экономисты и эксперты. Представители ведущих профильных институтов России проведут семинары и мастер-классы. Гости ярмарки смогут получить практические советы по управлению личными финансами, формированию семейного бюджета. А также узнать всё о сбережениях.

"Люди, у которых, которые хотели бы участвовать в инвестировании на рынке, нужно идти только когда у тебя есть запас средств, которые не повлияют на твое текущее потребление, твою жизнь. В первую очередь, люди тратят обычно или идут в банк класть депозит. Это уже первый шаг участия в инвестировании", - рассказал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.