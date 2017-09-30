Ресин проинспектировал строительство Храма святого великомученика Дмитрия Солунского

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На северо-западе столицы началось строительство нового Храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь возводится по особому проекту и рассчитана на 500 прихожан, отметил "ТВ Центр". Сейчас ведутся основные работы по строительству колокольни, уже почти закончено изготовление куполов. Нижний этаж храма выкладывают белокаменной плиткой. До конца октября уже планируют полностью доделать кровлю. А иконостас для новой церкви делают в художественных мастерских Свято-тихвинского православного университета.