В Сокольниках стартовал фестиваль "Здоровая осень"

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Упражнения на свежем воздухе, бесплатные обследования, и различные тренинги. В Сокольниках открылся фестиваль "Здоровая осень".

Мероприятие приурочено к началу сезона вакцинации от гриппа, пояснил "ТВ Центр". Организаторы подготовили мастер-классы, спортивные состязания, а также семинары с участием ведущих медиков страны. Маленьких гостей ждёт особая развлекательная программа. Венцом фестиваля стал трёх километровый забег под девизом "Победим инфекции!".