В Москве умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
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В Москве на 80-м году жизни умерла старейшая актриса театра-студии "Табакерка" Наталия Журавлева. О месте прощания и дате похорон артистки пока не сообщается.
В Москве умерла старейшая актриса театра "Табакерка" Наталия Журавлева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
"Скончалась наша дорогая и любимая Наталия Дмитриевна Журавлева. Не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны", - говорится в сообщении.
О месте прощания и дате похорон актрисы пока не сообщается.