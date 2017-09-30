Кудрин назвал реалистичным и надежным новый проект бюджета

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Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает реалистичным и надежным новый проект федерального бюджета. При этом, по его словам, на 2018 год расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру чрезмерно ограничены.

Новый проект федерального бюджета реалистичен и надежен. Об этом заявил бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Бюджет реалистичен и надежен. Здесь даже вопросов нет. Конечно, он приводит к дальнейшей консолидации бюджетной системы с той точки зрения, что есть риски сохранения низких доходов в условиях низких цен на нефть", - передает его слова агентство "РИА Новости".

В то же время, по словам Кудрина, принятое бюджетное правило, реагирующее на цену отсечения цены нефти в 40 долларов за баррель, слишком жесткое. Экс-глава Минфина считает, что эта цифра могла бы быть на уровне 45 долларов.

"А эта разница дает дополнительно 450 миллиардов рублей для бюджетной системы. Я считаю, что его можно было сделать даже более мягким... В среднесрочной и долгосрочной перспективе, я думаю, 45 долларов для бюджетного правила было бы вполне разумным. И мы, я надеюсь, в этом убедимся через 2-3 года", - сказал он.

Кудрин снова подчеркнул реалистичность бюджета. По его словам, документ составлен "с запасом прочности".

"Я как раз говорю о том, что можно было бы помягче", - пояснил Кудрин.