Минобороны: террористы понесли самые серьезные потери за последние месяцы

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В Министерстве обороны заявили, что за последние несколько месяцев запрещенные в России группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" понесли самые серьезные потери. По данным ведомства, с 19 по 29 сентября российские ВКС уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков, еще столько же были ранены.

Террористы "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Террористические группировки ИГИЛ и ан-Нусра понесли самые серьёзные потери за последние несколько месяцев. Эффективными действиями авиации ВКС боевому потенциалу "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ нанесен значительный урон", - заявил он.

По словам Конашенкова, урон группировкам боевиков был нанесен во время их вылазок на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор. Представитель Минобороны отметил, что нападения террористов были скоординированы по времени и направлениям. Однако, сирийские войска при поддержке ВКС России успешно уничтожили боевиков.

"В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч ранеными. Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ", - сообщил Конашенков.

Российская авиация также уничтожила 67 опорных пунктов террористов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК, 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.

По словам Конашенкова, в настоящее время сирийские войска при поддержке ВКС завершают операцию по окружению и уничтожению группировки боевиков, вторгшейся с территории Ирака, на востоке Дейр-эз-Зора. Представитель оборонного ведомства также отметил, что успешным действиям армии САР способствовала поддержка присоединившейся к перемирию вооруженной оппозиции.