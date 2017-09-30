Убийцы участкового в Дагестане угнали и сожгли его автомобиль

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В Дагестане убили участкового уполномоченного в Кизлярском районе. Преступники угнали автомобиль сотрудника МВД, а также похитили его табельное оружие. Как сообщил информированный источник, машину полицейского нашли сожженной в соседнем районе.

В Кизлярском районе Дагестана неизвестные убили участкового уполномоченного. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

"Тело участкового уполномоченного по МВД России по Кизлярскому району было найдено сегодня. На теле обнаружены признаки насилия. По предварительной версии это убийство", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и личности преступников. По данным источника агентства, подозреваемые также похитили автомобиль и табельное оружие полицейского.

"Автомобиль найденного убитым участкового уполномоченного полиции в Кизлярском районе обнаружили в соседнем Бабаюртовском районе. Машину обнаружили сожженной", - сообщил он.