На борту разбившегося в Конго самолета могли быть россияне

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Посольство России в Конго проверяют информацию о разбившемся в Конго военно-транспортном самолете. По неподтвержденным данным, на его борту могли находиться россияне. Власти Демократической республики Конго по официальным каналам не сообщают о гражданстве погибших в катастрофе.

Посольство России в Демократической республике Конго проверяет информацию о разбившемся в Киншасе военно-транспортном самолете. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на дипломатическое представительство.

Ранее сообщалось, что в столице ДРК разбился военно-транспортный самолет Ан-12. По данным СМИ, в нем могли находиться до 12 человек . Все они погибли.

По неподтвержденным данным, на борту самолета могли быть граждане России. Власти республики по официальным каналам пока не сообщают о гражданстве погибших.

"Посольство выясняет детали произошедшего и находится в контакте с местными властями. Власти ведут расследование, пока не сообщают о гражданстве лиц, находившихся на борту. Ни подтвердить, ни опровергнуть, кто именно был на борту самолета, мы не можем", - сообщили в российском посольстве.