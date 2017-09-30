Фигуранту дела о принуждении кинотеатров к отказу от "Матильды" предъявили обвинение

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Фигуранту дела о принуждении сети кинотеатров к отказу от показа фильма "Матильда" предъявили обвинение. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, расследование уголовного дела продолжается. Обвинение предъявлено лидеру одной из общественных организаций.

Предъявлено обвинение лидеру одной из общественных организаций по делу о принуждении сети кинотеатров к отказу от демонстрации фильма "Матильда". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В МВД не указали конкретного лица, которому предъявлено обвинение. Ему инкриминируют принуждение руководства сети кинотеатров к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

"Расследование уголовного дела продолжается", - заявила Ирина Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по факту давления на кинотеатры из-за показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В рамках расследования был задержан руководитель организации "Христианское государство" Александр Калинин. 20 сентября он и еще несколько членов его организации были задержаны по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Брат Калинина Юрий сознался в совершении преступления.