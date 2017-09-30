На 73-м году жизни умер один из основателей КВН писатель Андрей Меньшиков

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Один из основателей КВН, поэт и писатель Андрей Меньшиков умер на 73-м году жизни. Информацию об этом председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения Виктор Шуленин получил от близких друзей Меньшикова.

Умер один из основателей "Клуба веселых и находчивых", поэт и писатель Андрей Меньшиков. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя Общественного союза работников и ветеранов телевидения Виктора Шуленина.

"Да, мне только что позвонили. Жалко, конечно", - сказал он.

Меньшиков родился в 1945 году. Он был связан с телевидением с 1960-х годов, когда являлся капитаном первого чемпиона КВН - команды Московского инженерно-строительного института. С 1975 года Меньшиков работал в Молодежной редакции Центрального телевидения. В 1986 году возродил закрытый в начале 70-х КВН.