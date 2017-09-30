На юге Москвы автобус столкнулся с "КамАЗом"
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На юге Москвы автобус маршрута №217 столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Пострадали, по разным данным, от двух до трех человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины аварии и степень виновности водителей.
На юге столицы рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На юге столицы автобус ЛиАЗ, следовавший маршрутом ? 217, столкнулся с грузовиком "Камаз", - сказал он.
ДТП произошла у дома 50 по Кавказскому бульвару. В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров. Два человека пострадали и были доставлены в больницу. В то же время источник агентства "Москва" в правоохранительных органах сообщил, что пострадали два пассажира и водитель автобуса. Кроме того, в результате аварии была повреждена воздушная линия электропередачи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины аварии и степень вины ее участников.