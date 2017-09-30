Саакашвили запланировал "большой митинг" в Киеве

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Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили в ходе акции в Одессе позвал присутствующих на "большой митинг" в Киеве. По его словам, демонстрация состоится 17 октября, и он намерен "отрубить голову спрута". После смены власти Саакашвили собирается вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие.

Лидер партии "Движение новых сил", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен устроить "большой митинг" в Киеве. Об этом он заявил на акции у памятника Дюку Ришелье в Одессе.

"Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута", - передает слова Саакашвили ТАСС.

Он также заявил, что после смены власти намерен вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие. По оценкам очевидцев, на встречу в Одессе пришли около 500 человек.