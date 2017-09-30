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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии пропал парапланерист. По данным республиканского управления МЧС, он не вернулся на базу. О судьбе парапланериста пока ничего не известно.

В горах Кабардино-Балкарии пропал парапланерист. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

"В 18:10 по московскому времени поступило сообщение от оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда о том, что в Чегемском районе в окрестностях парадрома начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, парапланерист не вернулся на базу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, о его судьбе пока ничего не известно.