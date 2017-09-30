В Ираке погиб убивший более 300 членов ИГ Шейх снайперов

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В Ираке погиб снайпер по прозвищу Охотник за игиловцами, уничтоживший более 300 террористов. Как сообщило иракское шиитское ополчение, он получил смертельное ранение во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа.

В Ираке погиб уничтоживший более 300 террористов снайпер, известный под прозвищами Охотник на игиловцев, Соколиный глаз и Шейх снайперов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби".

По данным ополченцев, Абу Тахсина ас-Салихи получил смертельное ранение во время боя за один из последних оплотов "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа.

Иракские пользователи соцсетей распространили видеоролик, на котором однополчанин спросил у снайпера о количестве уничтоженных членов ИГ. Он ответил - 321. Абу Тахсин служил в иракской армии и участвовал во всех войнах, которые вел Багдад с 1973 года.