В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости

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Все внимание в воскресенье приковано к Каталонии. Там началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участках для голосования. На ряде участков полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

Жители Каталонии приступили к голосованию на референдуме о независимости от Испании. Каталонские власти обещали, что для голосования будут открыты порядка 2300 участков. Между тем, по данным, РИА Новости, многие участки остаются закрытыми. Их блокирует полиция.

Как сообщал "ТВ Центр", власти Испании сделали всё возможное, чтобы заблокировать голосование - были опечатаны почти полторы тысячи школ, которые планировалось использовать как избирательные участки. Но в других вторую ночь дежурят активисты с детьми, а где-то уже начали приходить люди и выстраиваться в очереди. Правда, у полиции есть приказ - освободить помещения.

Между тем, под контролем гражданской гвардии остается Центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, то есть все электронные системы, которые могли бы обеспечить подсчёт голосов. Хотя сторонники независимости заявили, что готовы все делать вручную.

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