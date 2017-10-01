КНДР пригрозила Трампу превратить США в "море огня"

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Власти КНДР пригрозили США ядерной катастрофой в случае продолжения санкционной политики.

Пхеньян призвал Вашингтон прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнил американскому президенту, что его действия могут привести "морю огня". Об этом говорится в заявлении представителя комитета Северной Корее за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое цитирует ТАСС.

"Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности. Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня", - говорится в сообщении.

КНДР за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.

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