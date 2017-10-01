Польша намерена разместить на своей территории две американские дивизии

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Польша в очередной раз заявила, что в вопросах безопасности страны рассчитывает на военнослужащих армии США. Как сообщил в эфире местного телевидения министр обороны Антоний Мачеревич, в республике должны находиться как минимум две американские дивизии, чтобы успешно обеспечивать оборону Польши.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что в стране необходимо разместить две дивизии армии США для успешной обороны. Также глава военного ведомства отметил, что это не противоречит акту "Россия-НАТО", так как в нем идет речь о большем числе войск, передает "ТВ Центр".

Сейчас в Польше, в рамках операции "Атлантическая решимость" находится американская бронетанковая бригада. До этого власти страны не раз призывали НАТО разместить свой контингент в республике на постоянной основе. Но альянс к этим просьбам пока не прислушался.

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