На избирательных участках в Каталонии начались стычки с полицией

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В Каталонии, несмотря на протесты испанских властей, проходит исторический референдум о независимости. В 9 утра по местному времени открылись избирательные участки, работу которых не смогли заблокировать правоохранители. На многих участках идут столкновения и протесты. Есть сообщения о пострадавших.

Это один из избирательных участков в Барселоне (см. видео). Огромная очередь ко входу. Здесь она выстроилась уже с 5 утра. Полиция сейчас наблюдает за всем происходящим со стороны. Но пока не вмешивается, передает "ТВ Центр".

Но ключевое слово здесь "пока". В Жироне, где должен был голосовать глава автономии, группа полицейских сначала оттаскивала людей от школы. Потом разбив стекла, ворвалась в здание и вывела группу активистов.

В соцсетях публикуют первые фото пострадавших. Люди, многие вместе с детьми, ночевали в школах, чтобы не допустить туда силовиков. Накануне полицейские предупреждали – все они обязаны покинуть здания до 6 утра. Но где-то полиция появлялась перед школами и, увидев очереди, уходила.

Более тысячи школ опечатаны, охраняются полицейскими. И голосовать там точно не разрешат. В Каталонии сейчас от 5 до 10 тысяч полицейских. Большинство - из других испанских регионов. К местной Гражданской Гвардии - хотя она до сегодняшнего дня безукоризненно выполняла все приказы - у Мадрида доверия нет. Начиная со вчерашнего вечера, над центром Барселоны кружат вертолеты. Были даже сообщения о вводе в город танков. Но они оказались фейком. Мадрид же "фейком" называет сам референдум. Глава МИД Испании накануне заявил, что происходящее в Каталонии - это пародия на демократию.

Накануне вслух впервые заговорили противники идеи независимой Каталонии. 10-тысячный митинг собрали в испанской столице. Довольно много людей вышли на акцию протеста в Барселоне. 1 октября они тоже будут митинговать в столице автономии, на площади Каталонии. Ну а позже там же соберутся сторонники референдума – ждать результатов.

Они могут оказаться весьма плачевными персонально для главы Женералитета Каталонии Карлоса Пучдемона. Испанские власти уже намекали, что за свои вольности руководитель автономии вполне может оказаться за решеткой. Но каталонское правительство сейчас, конечно, больше волнует явка. Утром местные власти объявили - создан единый электронный список избирателей. Поэтому проголосовать можно на любом открытом участке.

Старт дан. Другой вопрос, как потом будут подводить итоги голосования. Вряд ли Мадрид, до последнего противившийся референдуму, позволит спокойно провести подсчет голосов. По некоторым сообщениям в соцсетях, полиции было приказано не вмешиваться в процесс голосования. А вечером попросту изъять урны с бюллетенями. Так что главные события этого воскресенья еще, очевидно, впереди.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Испания, Каталония.