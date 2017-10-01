В Сирии открыли мемориал в память погибшим в борьбе с терроризмом
Теги: памятник Сирийский конфликт военный
В Алеппо открыли монумент в память о погибших российских и сирийских военных - всех, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом.
Монумент в память о погибших российских военных открыли в Алеппо. Мемориал установили на площади имени сирийско-российской дружбы. В церемонии открытия памятника приняли участие военнослужащие двух государств, представители Генштабов и сотрудники российского Центра по примирению, передает "ТВ Центр".
"Сегодня мы открываем мемориал в память погибших военнослужащих ВС России и САР в борьбе с терроризмом. Пусть этот монумент будет напоминанием ныне живущим и будущим поколениям, какой ценой пришёл мир на многострадальную землю. Слава героям!" - отметил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо Игорь Емельянов.
В свою очередь сирийский генерал, который принимал участие в освобождении Алеппо, подчеркнул: без поддержки России победа над боевиками была бы невозможна. Открытие памятника отметили многотысячным шествием. Порядок обеспечивали сотрудники российской военной полиции.
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