Саакашвили объявил о намерении сменить власть на Украине

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На Украине о новых политических амбициях заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии. Михаил Саакашвили уже не скрывает своего намерения поменять власть в Киеве. Эксперты отмечают, главная цель - стать олицетворением оппозиции Петру Порошенко.

Лишенный гражданства. Без паспорта. На митинге в Одессе под одобрительный гул сторонников Саакашвили демонстрирует толпе свой патриотизм на фоне жовто-блакитных полотнищ. Его возвращение в страну с каждым днем все больше напоминает рейдерский захват. Если пока не власти, то политических симпатий - точно, передает "ТВ Центр".

"Я хочу вам сокровенную свою мечту сказать: я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу, и потом вернуться в Одессу и поменять ее вместе с вами", - заявил Саакашвили.

Эту месть Саакашвили даже не пытается маскировать. Его амбиции растут пропорционально тому, как теряет популярность действующий президент. "Рубить щупальца не имеет особого смысла, мы будем рубить и щупальца, но чтобы они заново не вырастали, надо пойти на большую голову", - отметил Саакашвили.

Конфликт с Порошенко приближается к пику. Активность экс-губернатора, политологи уже называют ползучим переворотом. Саакашвили призывает людей выйти на очередной митинг. В октябре в Киеве. И этот поход на столицу готовит вполне продуманно.

"К тому времени Саакашвили надо окучить регионы и подготовить их к тому, чтобы в Киеве оппоненты Порошенко могли опираться на поддержку региональных элит", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

Впрочем, президент Украины теряет лицо не только среди политических оппонентов внутри страны. Но и среди недавних союзников. Польши, Румынии, Венгрии. Причина в подписанном законе о реформе образования, который предусматривает переход обучения в школах и вузах на украинский язык.

"Новая статья украинского закона полностью соответствует европейским практикам, новый закон не должен нас выдавить из Европы, а наоборот, приблизить", - указал Порошенко.

Этот закон вызвал шквал критики не только за рубежом. Эксперты в самой Украине уверены - закон провальный. Подписать закон, как считают политологи, Порошенко заставило его стремление любыми путями остаться на второй срок. Потеряв почти весь электорат, через новый закон президент заигрывает с радикалами и националистами. В надежде, что они принесут ему желанные голоса.

Но до новых выборов президент может и не дойти. Час-пик для Порошенко - 17 октября. Когда в Киеве обещает появиться Саакашвили. И, по оценкам политологов, конфликт вполне может закончиться импичментом президенту.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".