Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

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Дональд Трамп продлил запрет на финансирование культурных и образовательных программ с Россией, а также с некоторыми другими странами, включая Сирию и КНДР.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, указание дали американским банкам, представителю Вашингтона в Международном валютном фонде и госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Меморандум призывает голосовать против проектов, которые идут на пользу правительствам России, Ирана, Северной Кореи и других. При этом в документе есть оговорка: такое сотрудничество с Москвой возможно, если отвечает национальным интересам Вашингтона.

В отличие от традиционных санкций, меры не учитывают запрет на въезд в США каких-либо лиц, заморозку активов граждан и организаций, или прекращения деловых контактов.

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