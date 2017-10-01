Теги: россия Армия призывник

В России стартовал осенний призыв в армию. Войска в общей сложности пополнят 134 тысячи новобранцев.

Осенний призыв в армию стартовал 1 октября в России. Впервые число призывников значительно сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, служить пойдут почти на 20 тысяч человек меньше, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Генштабе, этого удалось добиться за счёт комплектования рядового и сержантского состава военнослужащими-контрактниками. Всех призывников по пути к месту службы обеспечат питанием, а тех, кому добираться нужно более трёх суток на поезде, обещают кормить в вагоне ресторане. Призыв продлится до конца года.