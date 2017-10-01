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Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта провели в Зарядье акцию "Сохраним красно-книжных вместе!".

В Зарядье прошла акция "Сохраним красно-книжных вместе!". Посетителям рассказали о парке и редких растениях, которые высажены на его территории, раздавали познавательные открытки. В самом центре столицы воссозданы разные природные зоны нашей страны, передает "ТВ Центр".

Но в первые дни работы Зарядья около десяти тысяч цветов и кустарников были уничтожены. В том числе занесённые в Красную книгу.парк