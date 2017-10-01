Якутск остался без электроэнергии из-за аварии на ГРЭС

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На Якутской ГРЭС произошла авария, город остался без электроэнергии. По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.

Якутск остался без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС. В настоящее время в городе ведется подключение резервных источников питания, сообщил ТАСС заместитель главы администрации города Дмитрий Садовничий.

По факту инцидента следственное управление СК по Республике Саха (Якутия) начало проверку. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СКР. По окончании тушения возникшего пожара будет произведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает пресс-служба ведомства.

По некоторым данным, восстановление электроснабжения Якутска займет несколько часов.