В Каталонии 38 человек пострадали при столкновениях на референдуме

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По меньшей мере 38 человек пострадали в столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии. Об этом сообщили медики. Глава правительства Каталонии обвинил испанские власти в чрезмерной жестокости действий полиции. Со своей стороны мэр Барселоны призвала премьера Испании подать в отставку.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило в Twitter о десятках пострадавших в результате столкновений со стражами порядка на референдуме о независимости. "Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое - средней тяжести", - говорится в заявлении ведомства.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил власти Испании в чрезмерной жестокости действий полиции. "Внешний образ испанского государства достиг высшего уровня стыда. Мы стали свидетелями совершенно необоснованно жестких, чрезмерных и безответственных действий полиции, что в итоге не помешало каталонцам проголосовать", - приводит его слова РИА Новости.

Мэр Барселоны Ада Колау считает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост. "Действия полиции против мирного населения должны быть прекращены. Сегодня в Каталонии и по всей стране мы обязаны этого требовать. Рахоя в отставку", - сказала она.

1 октября в Каталонии, несмотря на протесты испанских властей, проходит исторический референдум о независимости. В 9 утра по местному времени открылись избирательные участки, работу которых не смогли заблокировать правоохранители.

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