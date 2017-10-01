"ВИМ-Авиа" прекратила регулярные рейсы в Симферополь и Сочи

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" с 1 октября больше не осуществляет на регулярной основе рейсы в Симферополь и Сочи. Об этом рассказали в Росавиации.

С воскресенья, 1 октября, "ВИМ-Авиа" перестает выполнять полеты на регулярной основе в Симферополь и Сочи. Об этом говорится в сообщении Росавиации, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве также рассказали, что 30 сентября было перевезено 5,7 тысячи пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", из них около 4,7 тысячи - международными рейсами.

В авиакомпании в понедельник официально признались, что не имеют финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

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